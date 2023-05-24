Единая лига ВТБ утвердила регламент на сезон-2023/24

В среду, 24 мая состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором был утвержден регламент турнира на сезон-2023/24.

В заседании приняли участие руководство лиги, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

В следующем сезоне в Единой лиге ВТБ примут участие 14 команд — в турнире появятся два новых клуба, «Руна» и «Уралмаш». Регулярный чемпионат будет разделен на два этапа. На первом этапе 14 команд сыграют 2 круга, после которых поделятся на две группы — группа «А» (команды, занявшие 1-6 места) и группа «Б» (команды, занявшие 7-14 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

Команды из группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф. 4 лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа примут участие в новом для лиги этапе турнира — плей-ин за 2 оставшихся места в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата и плей-ин будут определены 8 лучших команд лиги, которые выступят в плей-офф. Четвертьфинальные серии на вылет пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная — до 4 побед, серия за третье место — до 3 побед.