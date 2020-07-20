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Единая лига ВТБ утвердила календарь на новый сезон

15:56

Единая лига ВТБ утвердила календарь сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте лиги.

Регулярный сезон стартует 20 сентября 2020 года и завершится 25 апреля 2021 года. В матче открытия сезона «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом». 13 команд-участниц проведут турнир в два круга.

Полный календарь регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ доступен на официальном сайте.

Дополнительная информация:

https://www.vtb-league.com/ru/news/utverzhden-kalendar-chempionata-2020-21/

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