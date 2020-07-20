Единая лига ВТБ утвердила календарь на новый сезон
15:56
Единая лига ВТБ утвердила календарь сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте лиги.
Регулярный сезон стартует 20 сентября 2020 года и завершится 25 апреля 2021 года. В матче открытия сезона «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом». 13 команд-участниц проведут турнир в два круга.
Полный календарь регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ доступен на официальном сайте.
Дополнительная информация:
https://www.vtb-league.com/ru/news/utverzhden-kalendar-chempionata-2020-21/
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