Единая лига ВТБ утвердила календарь на новый сезон

Единая лига ВТБ утвердила календарь сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте лиги.

Регулярный сезон стартует 20 сентября 2020 года и завершится 25 апреля 2021 года. В матче открытия сезона «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом». 13 команд-участниц проведут турнир в два круга.

Полный календарь регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ доступен на официальном сайте.