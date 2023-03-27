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Сегодня, 17:28

Единая лига ВТБ составила символическую пятерку заключительного тура

Мария Гусева
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Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала символическую пятерку игроков по итогам заключительного тура регулярного чемпионата.

В пятерку лучших баскетболистов вошли Андрей Лопатин (МБА), Евгений Минченко («Автодор»), Артем Клименко («Зенит»), Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и Дакуан Брэйси («Минск»).

По итогам регулярного чемпионата определились все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Первые матчи пройдут в пятницу, 31 марта.

БК Автодор
БК Зенит
БК МБА
БК Минск
БК ЦСКА
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