Единая лига ВТБ составила символическую пятерку заключительного тура

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Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала символическую пятерку игроков по итогам заключительного тура регулярного чемпионата.

В пятерку лучших баскетболистов вошли Андрей Лопатин (МБА), Евгений Минченко («Автодор»), Артем Клименко («Зенит»), Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и Дакуан Брэйси («Минск»).

По итогам регулярного чемпионата определились все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Первые матчи пройдут в пятницу, 31 марта.