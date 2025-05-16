Единая лига ВТБ призвала игроков уважать друг друга

В Единой лиге ВТБ выступили с обращением к участникам чемпионата по поводу соблюдения этики и взаимного уважения.

«По ходу полуфинальных матчей Единая лига ВТБ выявила многочисленные нарушения регламента чемпионата, касающиеся этики и агрессивного отношения команд и участников матча друг к другу», — говорится в сообщении.

В лиге призвали проявлять уважение к соперникам, соблюдая принципы джентельменской игры. Кроме того, там обратили внимание на то, что действия игроков и тренеров должны отвечать требованиям спортивной этики.

Как сообщал «СЭ», Единая лига ВТБ применит дисциплинарные санкции к разыгрывающему УНИКСа Маркусу Кину. Американец досрочно закончил третий матч полуфинальной серии с ЦСКА, получив неспортивный и технический фол на последних секундах заключительной четверти. Кина оштрафуют на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение («денежный жест«), а также на 300 тысяч рублей условно за публикацию с обсуждением судейства в соцсети.