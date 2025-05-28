Единая лига ВТБ признала, что судья ошибочно зафиксировал аут в концовке матча «Зенит» — ЦСКА

Единая лига ВТБ признала ошибочным решение судьи зафиксировать аут у тяжелого форварда «Зенита» Винса Хантера в концовке первого матча финальной серии с ЦСКА.

Игра прошла во вторник, 27 мая, и завершилась победой армейцев со счетом 82:80.

«Единая лига ВТБ после тщательного анализа концовки первого матча финальной серии «Зенит» — ЦСКА, состоявшегося 27 мая 2025 года, сообщает, что судья совершил ошибку, зафиксировав аут у игрока «Зенита» Винса Хантера за 3,3 секунды до конца матча. В соответствии с регламентом чемпионата лигой будет рассмотрен вопрос о применении санкций к судье, допустившему ошибку», — говорится в заявлении Единой лиги ВТБ.

Кроме этого, лига напомнила о недопустимости обсуждения темы судейства во время пресс-конференций и иных интервью, а также о запрете публикации материалов, связанных с судейством, на официальных сайтах клубов и в соцсетях.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет в Санкт-Петербурге 29 мая.