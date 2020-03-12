Единая лига ВТБ приостановит регулярный чемпионат из-за коронавируса

Как стало известно «СЭ», руководство Единой лиги ВТБ на специальном совещании примет решение о приостановке регулярного чемпионата из-за опасности распространения коронавируса. Ранее несколько баскетбольных клубов лиги обьявили о закрытии раздевалок от СМИ на ближайшие матчи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала существование пандемии коронавирусной инфекции. Национальная баскетбольная ассоциация и Евролига обьявили о приостановке чемпионатов из соображений безопасности. (Евгений Белоусов)