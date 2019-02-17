За день до Матча Звезд-2019, на вечеринке "VTB League Awards Night" Единая лига ВТБ представила свой Зал славы, сообщает официальный сайт турнира. В него вошли 10 именитых игроков и тренеров.
Напомним, что что Матч всех Звезд пройдет сегодня, 17 февраля, на ВТБ Арене – Центральном стадионе "Динамо".
В список игроков вошли: Милош Теодосич, Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Эрл Роулэнд, Грегор Арбет, Кит Лэнгфорд, Джерри Джонсон.
Тренеры: Этторе Мессина, Римас Куртинайтис, Евгений Пашутин.
Дополнительная информация
http://www.vtb-league.com/ru/news/edinaya-liga-vtb-predstavila-zal-slavy/
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