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Единая лига ВТБ представила форму для Матча всех звезд

Анастасия Пилипенко

Единая лига ВТБ представила дизайн игровой формы для предстоящего Матча всех звезд в 2026 году. Производителем экипировки выступила компания ZEDO.

Особенностью дизайна стали светящиеся градиентные вставки на воротниках, рукавах и шортах.

«Это не просто форма — это манифест баскетбольной страсти и праздника, воплощенный в сияющей экипировке.

Разноцветные звезды и сияющий дизайн — настоящая энергия праздника, созданная для самых именитых звезд баскетбола. Ведь когда на паркет выходят легенды, каждая деталь имеет значение», — говорится в публикации Единой лиги ВТБ.

Матч всех звезд пройдет 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

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Баскетбол
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