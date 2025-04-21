Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:00

Единая лига ВТБ, плей-офф: пары 1/4 финала и даты матчей

Матчи четвертьфинала Единой лиги ВТБ стартуют 22 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дуэйн Бэйкон, игрок БК «Зенит».
Фото БК «Зенит»

22 апреля стартуют матчи четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Серии 1/4 финала проходят до трех побед. «СЭ» публикует расписание 1/4 финала плей-офф. Время начала — московское.

«Зенит» — «Парма»

1-й матч: 22 апреля, вторник. 19.30. Санкт-Петербург

2-й матч: 24 апреля, четверг. 19.30. Санкт-Петербург

3-й матч: 27 апреля, воскресенье. 17.00. Пермь

4-й матч (если потребуется): 29 апреля, вторник. 17.00. Пермь

5-й матч (если потребуется): 2 мая, пятница. 16.00. Санкт-Петербург

ЦСКА — «Пари НН»

1-й матч: 23 апреля, среда. 19.30. Москва

2-й матч: 25 апреля, пятница. 19.30. Москва

3-й матч: 28 апреля, понедельник. 20.00. Нижний Новгород

4-й матч (если потребуется): 30 апреля, среда. 20.00. Нижний Новгород

5-й матч (если потребуется): 3 мая, суббота. 14.00. Москва

УНИКС — «Автодор»

1-й матч: 23 апреля, среда. 19.00. Казань

2-й матч: 25 апреля, пятница. 19.00. Казань

3-й матч: 28 апреля, понедельник. 18.00. Саратов

4-й матч (если потребуется): 30 апреля, среда. 18.00. Саратов

5-й матч (если потребуется): 3 мая, суббота. 16.00. Казань

«Локомотив» — «Уралмаш»

1-й матч: 22 апреля, вторник. 20.00. Краснодар

2-й матч: 24 апреля, четверг. 20.00. Краснодар

3-й матч: 27 апреля, воскресенье. 14.00. Екатеринбург

4-й матч (если потребуется): 29 апреля, вторник. 17.30. Екатеринбург

5-й матч (если потребуется): 2 мая, пятница. 14.00. Краснодар

Баскетбол
БК Автодор
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
БК ЦСКА
Читайте также
Ученые раскрыли тайны Туринской плащаницы Иисуса Христа
Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы
СМИ назвали возможную причину смерти папы римского
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Кто все-таки будет чемпионом России
В Алматы умерли два участника полумарафона
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Максим Барашков близок к продлению контракта с МБА-МАИ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости