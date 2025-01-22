Единая лига ВТБ проанализировала судейство на матче ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (104:106) и оценивает его как квалифицированное, информирует официальный сайт турнира.

При этом в последние две минуты основного времени игры судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат матча, который состоялся в воскресенье, 19 января.

Лига предоставила судьям детальный отчет по их работе на данной игре, указав на ошибки. Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах чемпионата Единой лиги ВТБ.

По информации «СЭ», у ЦСКА были вопросы по спорному эпизоду за девять секунд до конца встречи, когда краснодарцы выносили мяч из-за лицевой. По его итогам защитник красно-синих Каспер Уэйр получил неспортивный фол, а главный тренер армейцев Андреас Пистиолис — второй технический фол и был удален.