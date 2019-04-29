Стал известен календарь плей-офф Единой лиги ВТБ. Стартует он 3 мая, серии пройдут до трех побед, первые две игры состоятся на площадках команд, занявших более высокие места по итогам регулярного сезона, третья и при необходимости четвертая - на площадках их соперников, а пятая (также при необходимости) - снова на площадке первой команды.

ЦСКА – "Нижний Новгород"

1-я игра – 4 мая, 13.00, в Москве

2-я игра – 6 мая, 19.00, в Москве

3-я игра – 9 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде

4-я игра – 11 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде (*)

5-я игра – 14 мая, 19.00, в Москве (*)

УНИКС – "Калев"

1-я игра – 3 мая, 18:30, в Казани

2-я игра – 5 мая, 18.00, в Казани

3-я игра – 8 мая, 19.00, в Таллине

4-я игра – 10 мая, 19.00, в Таллине (*)

5-я игра – 13 мая, 19.00, в Казани (*)

"Химки" – "Астана"

1-я игра – 5 мая, 16.00, в Химках

2-я игра – 7 мая, 20.00, в Химках

3-я игра – 10 мая, 16:30, в Нур-Султане

4-я игра – 12 мая, 12.00, в Нур-Султане (*)

5-я игра – 15 мая, 20.00, в Химках (*)

"Локомотив" – "Зенит"

1-я игра – 4 мая, 16.00, в Краснодаре

2-я игра – 6 мая, 20.00, в Краснодаре

3-я игра – 9 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге

4-я игра – 11 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге (*)

5-я игра – 14 мая, 20.00, в Краснодаре (*)

* - при необходимости

Время везде - московское.

Матчи 1/2 финала пройдут 22-23, 24-25, 27-28 мая, и, если потребуется, 29-30 мая и 1-2 июня. А игры финальной серии плей-офф – 5, 7, 10 июня и, если потребуется, 12 и 15 июня.