Стал известен календарь плей-офф Единой лиги ВТБ. Стартует он 3 мая, серии пройдут до трех побед, первые две игры состоятся на площадках команд, занявших более высокие места по итогам регулярного сезона, третья и при необходимости четвертая - на площадках их соперников, а пятая (также при необходимости) - снова на площадке первой команды.
ЦСКА – "Нижний Новгород"
1-я игра – 4 мая, 13.00, в Москве
2-я игра – 6 мая, 19.00, в Москве
3-я игра – 9 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде
4-я игра – 11 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде (*)
5-я игра – 14 мая, 19.00, в Москве (*)
УНИКС – "Калев"
1-я игра – 3 мая, 18:30, в Казани
2-я игра – 5 мая, 18.00, в Казани
3-я игра – 8 мая, 19.00, в Таллине
4-я игра – 10 мая, 19.00, в Таллине (*)
5-я игра – 13 мая, 19.00, в Казани (*)
"Химки" – "Астана"
1-я игра – 5 мая, 16.00, в Химках
2-я игра – 7 мая, 20.00, в Химках
3-я игра – 10 мая, 16:30, в Нур-Султане
4-я игра – 12 мая, 12.00, в Нур-Султане (*)
5-я игра – 15 мая, 20.00, в Химках (*)
"Локомотив" – "Зенит"
1-я игра – 4 мая, 16.00, в Краснодаре
2-я игра – 6 мая, 20.00, в Краснодаре
3-я игра – 9 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге
4-я игра – 11 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге (*)
5-я игра – 14 мая, 20.00, в Краснодаре (*)
* - при необходимости
Время везде - московское.
Матчи 1/2 финала пройдут 22-23, 24-25, 27-28 мая, и, если потребуется, 29-30 мая и 1-2 июня. А игры финальной серии плей-офф – 5, 7, 10 июня и, если потребуется, 12 и 15 июня.