Единая лига ВТБ не рассматривает вариант досрочного завершения турнира

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подчеркнула, что оргкомитет турнира не рассматривает вариант досрочного завершения розыгрыша в сезоне-2019/20. Ранее проведение лиги было приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

— Это было самостоятельное решение руководства лиги, так как не было никаких документов, — цитирует официальный сайт лиги Корстин. — Мы взяли на себя все риски и, как показывают дальнейшие события, поступили верно. 17 марта в связи с рекомендациями Министерства спорта и решениями региональных властей уже вместе с РПЛ и КХЛ был установлен срок приостановки спортивных соревнований в России — до 10 апреля.

Надеемся, что ситуация нормализуется и мы сможем продолжить чемпионат, который по праву считается одним из самых интересных в истории Лиги. Сейчас же наш приоритет — здоровье игроков, болельщиков и всех участников турнира. Пока мы не будем уверены в том, что им ничего не угрожает, мы не можем возобновить чемпионат.

На данный момент такой вариант не рассматривается. И мы и клубы хотим доиграть сезон-2019/20. Если говорить о формате, в котором может продолжиться чемпионат, то здесь надо совещаться с клубами и принимать совместное решение.

Самая сложная ситуация у наших зарубежных клубов. В «Калеве» был обнаружен коронавирус у одного из членов команды, поэтому сейчас все на карантине и ждут результатов анализа. Также проходят аналогичную проверку все игроки «Локомотива-Кубани», которые играли в Таллине в последнем матче до приостановки чемпионата. По нашей информации, все игроки этих двух клубов на данный момент себя чувствуют хорошо.

Что касается других российских клубов, то они тренируются в штатном режиме. Конечно, можно понять иностранных игроков, которые в этот непростой момент хотят быть со своими семьями. Но во большинстве стран Европы и в Америке ситуация еще более опасная и уехав, игроки не смогут вернуться обратно, не пройдя через карантин.

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