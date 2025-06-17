Единая лига ВТБ назвала состав участников в сезоне-2025/26

Единая лига ВТБ сообщила, что в новом сезоне чемпионата сыграют 11 клубов.

Данное решение было принято на заседании Совета, которое прошло во вторник, 17 июня. В нем приняло участие руководство турнира, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

Состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/26: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари НН», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

Отмечается, что «Астана» не сможет продолжить участие в турнире, но при этом сыграет в чемпионате молодежной лиги.