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Сегодня, 09:27

Единая лига ВТБ назвала символическую пятерку тура

Мария Гусева
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По итогам матчей Единой лиги ВТБ 2-5 декабря была составлена символическая пятерка игроков.

Маркос Найт стал самым результативным игроком «Самары» в матче с «Пармой» (83:81): 22 очка, 9 подборов и 5 передач.

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель набрал 16 очков и 7 передач в матче против «Астаны» (88:66).

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн в игре с МБА (72:68) отметился 25 очками, 6 подборами и 4 передачами.

Алексей Швед привел ЦСКА к победе в Матче недели над УНИКСом в овертайме (95:93) — 25 очков, 8 передач и 4 подбора.

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» дома (75:71), а Андрей Мартюк набрал в игре 12 очков, сделал 7 подбора, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Автодор
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК Самара
БК ЦСКА
Алексей Швед
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