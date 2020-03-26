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Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

14:54
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Президент «Автодора» Владимир Родионов сообщил, что Единая лига ВТБ приняла решение досрочно завершить сезон из-за распространения коронавируса. Ранее ее розыгрыш был приостановлен до 10 апреля. «Калев» снялся с чемпионата.

— Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен, — цитирует Родионова РИА «Новости». — Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200326/1569185334.html

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