Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка-2025
Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка-2025.
Турнир пройдет 24 и 25 сентября в Белграде. В нем примут участие четыре клуба: российские ЦСКА и «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ.
Турнир состоится в формате «Финала четырех».
Расписание Суперкубка-2025 (время — московское).
24 сентября. Полуфиналы:
18.00. «Зенит» — «Дубай»;
21.00. «Црвена Звезда» — ЦСКА.
25 сентября. Финальный день:
18.00. Матч за 3-е место;
21.00. Финал.
Данный розыгрыш станет пятым в истории турнира.
Новости