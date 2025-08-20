Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

20 августа 2025, 12:41

Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка-2025

Сергей Ярошенко

Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка-2025.

Турнир пройдет 24 и 25 сентября в Белграде. В нем примут участие четыре клуба: российские ЦСКА и «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ.

Турнир состоится в формате «Финала четырех».

Расписание Суперкубка-2025 (время — московское).

24 сентября. Полуфиналы:

18.00. «Зенит» — «Дубай»;

21.00. «Црвена Звезда» — ЦСКА.

25 сентября. Финальный день:

18.00. Матч за 3-е место;

21.00. Финал.

Данный розыгрыш станет пятым в истории турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Дубай
БК Зенит
БК Црвена Звезда
БК ЦСКА
Читайте также
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Дзюба — за Португалию, Аршавин — за Францию и Испанию, Ерохин — за зенитовцев. Кого в России будут поддерживать на ЧМ-2026
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
ИИХФ опубликовала состав групп на ЧМ-2027 без России
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хантер стал игроком «Локомотива-Кубань»

Дмитрий Хвостов останется в «НН»
Новости
RSS RSS
Все новости