Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка-2025

Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка-2025.

Турнир пройдет 24 и 25 сентября в Белграде. В нем примут участие четыре клуба: российские ЦСКА и «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ.

Турнир состоится в формате «Финала четырех».

Расписание Суперкубка-2025 (время — московское).

24 сентября. Полуфиналы:

18.00. «Зенит» — «Дубай»;

21.00. «Црвена Звезда» — ЦСКА.

25 сентября. Финальный день:

18.00. Матч за 3-е место;

21.00. Финал.

Данный розыгрыш станет пятым в истории турнира.