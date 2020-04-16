Джордан Теодор выиграл кибербаскетбольный турнир Лиги ВТБ

Защитник УНИКСа Джордан Теодор выиграл Pro Cup — кибербаскетбольный турнир по NBA 2K20, организованный Единой Лигой ВТБ с участием профессиональных баскетболистов лиги и телеведущего Никиты Загдая.

Решающие матчи турнира прошли в среду, 15 апреля. В первом полуфинале Джордан Теодор обыграл центрового «Зенита» Сергея Балашова в овертайме. Вторым участником финала стал самый молодой игрок кубка — форвард «Локомотива» Сергей Долинин, выигравший в матче 1/2 финала у защитника «Астаны» Джеремайи Хилла. В финале Джордан Теодор оказался сильнее Сергея Долинина. Бронзовым призером Pro Cup стал Джеремайя Хилл.

Pro Cup — первый в Европе кибербаскетбольный турнир по NBA 2K20 с участием профессиональных баскетболистов. Помимо полуфиналистов в нем приняли участие защитники «Нижнего Новгорода» Артем Комолов и Георгий Жбанов, защитник «Химок» Иван Евстигнеев, а также телеведущий Никита Загдай.

Все матчи турнира транслировались на страницах лиги в социальных сетях — YouTube и Вконтакте. Общее количество просмотров игр Pro Cup превысило 285 тысяч.