Джордан Мики отметил прогресс «Зенита» после матча с «Енисеем»
Центровой «Зенита» Джордан Мики прокомментировал победу своей команды над «Енисеем» (79:56) в рамках Единой лиги ВТБ. Мики стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков и 6 подборов.
— Мы счастливы, что выиграли на выезде, — отметил «СЭ» Джордан Мики. — Играть в Красноярске всегда непросто из-за длинного перелета, но мы справились. Совершили много полезных действий в защите, организованно действовали в нападении. Да, могли совершить чуть меньше потерь (13), поэтому нам есть над чем работать. На этой неделе у нас будет еще один матч в гостях с «Анадолу» в Турции. Надо успеть восстановиться и внимательно изучить соперника. Мне кажется, что мы на правильном пути. Становимся сильнее с каждой игрой.
В текущем розыгрыше Единой лиги «Зенит» выиграл три матча из четырех.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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