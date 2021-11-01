Джордан Мики отметил прогресс «Зенита» после матча с «Енисеем»

Центровой «Зенита» Джордан Мики прокомментировал победу своей команды над «Енисеем» (79:56) в рамках Единой лиги ВТБ. Мики стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков и 6 подборов.

— Мы счастливы, что выиграли на выезде, — отметил «СЭ» Джордан Мики. — Играть в Красноярске всегда непросто из-за длинного перелета, но мы справились. Совершили много полезных действий в защите, организованно действовали в нападении. Да, могли совершить чуть меньше потерь (13), поэтому нам есть над чем работать. На этой неделе у нас будет еще один матч в гостях с «Анадолу» в Турции. Надо успеть восстановиться и внимательно изучить соперника. Мне кажется, что мы на правильном пути. Становимся сильнее с каждой игрой.

В текущем розыгрыше Единой лиги «Зенит» выиграл три матча из четырех.