Джонсон покинул "Локомотив"

Центровой/тяжелый форвард "Локомотива" Джауан Джонсон покинул клуб. Его контракт с "Локо" истек, стороны не продлили соглашение.

В 30 матчах Единой лиги ВТБ 30-летний американец в среднем проводил на площадке 23 минуты 42 секунды, за которые набирал 11,1 очка, а также делал 4,7 подбора, 0,9 передачи, 0,8 блокшота и 1,5 потери.

В Еврокубке Джауан Джонсон поучаствовал во всех 19 играх. Его средние показатели: 24 минуты, 9,3 очка, 5,0 подбора, 0,8 ассиста и 1,3 потери.