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10 марта, 21:15

Холден: «Россия для меня как второй дом. Это место, которое приняло меня сильнее всего и любило меня сильнее всего»

Бывший баскетболист ЦСКА Джон Роберт Холден в новом выпуске PONKRASHOW рассказал о том, как начинал свою карьеру.

— Надо помнить, когда я приехал в Россию, я просто хотел играть в баскетбол. Знаешь, когда ты в колледже, в университете, и хочешь продолжать играть. А в то время никто из НБА за мной не приехал. Говорили, я недостаточно хорош. Единственной возможностью был заграничный контракт. И я уехал. Люди не осознают, что в мой первый год я играл в Риге за 25 000 долларов за сезон. Вообще-то я приехал на просмотр за 400 долларов. У меня не было денег, когда я рос. Семья у меня была хорошая, но денег не водилось. Так что поехать за границу на неделю за 400 долларов? Я думал: «Если не пройду — вернусь домой. Если пройду — буду играть в международный баскетбол. Я сделаю это». И я уехал. А 13 лет спустя, знаешь, у меня уже были чемпионаты Европы, титул Евробаскета. Это была невероятная эпопея, мужик.

Я навеки останусь в долгу перед Европой, но важнее всего — перед Россией. Потому что я всегда говорю: «Россия для меня как второй дом. Это место, которое приняло меня сильнее всего, любило меня сильнее всего и дало мне большую часть моей карьеры». Поэтому, конечно, Россия для меня как дом, — признался баскетболист.

Холден выступал за ЦСКА с 2002 по 2011 год.

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Джон Роберт Холден
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