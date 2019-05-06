Главный тренер "Зенита" Джоан Плаза после второго матча четвертьфинала Единой Лиги ВТБ против "Локомотива" (70:69) призвал свою команду сохранять спокойствие и готовиться к предстоящим играм, сообщает официальный сайт питерцев.

Счет в серии: 1-1. Третья встреча пройдет 9 мая в Санкт-Петербурге.

– Сейчас хочется сказать о том, что важнее любой игры. Мы соболезнуем всем, кого коснулась трагедия в Шереметьево. Такие вещи не могут никого оставить равнодушными. Ужасно, когда происходит такое.



Если говорить об игре, то мы ожидали, что "Локомотив" изменится по сравнению с первой игрой. Это талантливая команда, сегодня они выбрали другой ритм, вынуждали нас фолить. Но я рад той реакции, которую показали мои игроки. Никто не выбрасывал белый флаг, до самого конца все боролись. Мы возвращаемся при счете 1:1, все начинается сначала.

Теперь домашние трибуны будут на нашей стороне. Нужно поднять голову и делать свою работу, не оглядываясь по сторонам. Сейчас важно сохранить спокойствие, подготовиться к следующим играм. Мы сделаем работу над ошибками. Сегодня где-то моментами мы слишком поддавались эмоциям, велись на провокации. Будем работать над самоконтролем. В любом случае, плей-офф есть плей-офф. Мы хотим подарить нашим болельщикам победы в Санкт-Петербурге и будем делать все для этого. Нужно использовать перехваченное преимущество домашней площадки, – цитирует Плазу пресс-служба "Зенита".

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