Джереми Эванс вернулся в "Химки"

Чемпион НБА по броскам сверху Джереми Эванс возвращается в "Химки", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 31-летним американским форвардом рассчитано на один год. Эванс уже выступал за "Химки" в сезоне-2016/17.

– Рад вернуться в "Химки", где надеюсь провести более успешный сезон, чем тот, который у меня был раньше, – заявил баскетболист. - Жду с нетерпением момента, когда снова смогу выйти на площадку в форме "Химок". После того, как я получил тяжелую травму, клуб проявил заботу обо мне, и я это ценю. Как говорится, у меня осталось незавершенное дело, и я намерен довести его до конца.

В прошлом сезоне, выступая за турецкую "Дарюшафаку", Эванс в среднем набирал 9,7 очка, а также делал 5,9 подбора.