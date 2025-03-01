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Центровой Джекири: «ЦСКА нужно работать над собой и становиться лучше»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нигерийский центровой ЦСКА Тони Джекири рассказал о матчах против соперников из топ-4 Единой лиги ВТБ.

«Перед матчем с УНИКСом нет никакого давления из-за четырех поражений командам из топ-4 подряд. Это баскетбол. Когда-то эти команды обыгрывают нас, когда-то мы их. Нам просто нужно работать над собой и становиться лучше. Мы уже забыли об этих поражениях и двигаемся дальше. Мы просто пытаемся победить в каждом матче независимо от того, кто нам противостоит. Нам нужно фокусироваться на своей игре», — сказал Джекири Legalbet.ru.

После 32 матчей ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 27 победами и 5 поражениями. «Зенит» занимает второе место, УНИКС — третье, а «Локомотив-Кубань» замыкает четверку лидеров.

Последний раз ЦСКА побеждал соперника из топ-4 9 ноября 2024 года, обыграв УНИКС на выезде со счетом 80:73.

1 марта в 13:30 по московскому времени ЦСКА примет УНИКС на своем паркете в Москве.

Источник: Legalbet.ru
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БК ЦСКА
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