Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Две победы в Евролиге, и шесть — в чемпионатах России. Смодишу — 40

12:47
Теги:

ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил с 40-летием своего бывшего капитана Матьяжа Смодиша.

Смодиш в составе армейского клуба дважды стал чемпионом Евролиги и шесть раз выиграл чемпионат страны.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/euroleague/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир