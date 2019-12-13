Две победы в Евролиге, и шесть — в чемпионатах России. Смодишу — 40
12:47
ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил с 40-летием своего бывшего капитана Матьяжа Смодиша.
Смодиш в составе армейского клуба дважды стал чемпионом Евролиги и шесть раз выиграл чемпионат страны.
С юбилеем, Матьяж!— CSKA Moscow (@cskabasket) December 13, 2019
Сегодня исполняется 40 лет легендарному армейцу, экс-капитану ЦСКА, 2-кратному чемпиону Евролиги и 6-кратному чемпиону России в составе нашего клуба — Матьяжу Смодишу!#CSKAbasket pic.twitter.com/JiKGZ9oWuK
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