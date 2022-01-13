Два матча «Енисея» в Единой лиге ВТБ перенесены из-за коронавируса

Матчи «Енисея» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ против «Зелены Гуры» и «Цмоки-Минска» перенесены из-за положительных результатов тестов на коронавирус у игроков, информирует пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Домашний матч с «Зелёной Гурой» должен был пройти 15 января, а выездная встреча против «Цмоки-Минска» была запланирована на 22 января.

Новые даты перенесенных матчей пока не определены.

«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.