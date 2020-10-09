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Два игрока «Зенита» заразились коронавирусом

10:29
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«Зенит» на официальном сайте сообщил о заболевании коронавирусом двух игроков и массажиста команды.

— К сожалению, не смотря на весь комплекс мер предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удается избежать потерь, — говорится в сообщении. — По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также массажиста основной команды Андрея Козлова. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID.

Подготовка к матчу с «Барселоной» идет в штатном режиме.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/10/09/zayavlenie-kluba/

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