Два игрока «Зенита» заразились коронавирусом

«Зенит» на официальном сайте сообщил о заболевании коронавирусом двух игроков и массажиста команды.

— К сожалению, не смотря на весь комплекс мер предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удается избежать потерь, — говорится в сообщении. — По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также массажиста основной команды Андрея Козлова. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID.

Подготовка к матчу с «Барселоной» идет в штатном режиме.