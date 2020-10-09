Два игрока «Химок» сдали условно-положительные тесты на коронавирус
11:35
Пресс-служба «Химок» сообщила о случаях коронавируса в команде.
Два баскетболиста — Грег Монро и Максим Барашков — сдали условно-положительные тесты на наличие инфекции. Отмечается, что оба игрока чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов, они изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Сегодня, 10 октября «Химки» проведут матч регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса». Начало — в 20.00 (мск).
? По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Жальгириса» были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у @M10OSE и Максима Барашкова / Monroe and Barashkov were tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/mJO30qtGlU— BC Khimki (@Khimkibasket) October 9, 2020
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