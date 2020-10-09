Два игрока «Химок» сдали условно-положительные тесты на коронавирус

Пресс-служба «Химок» сообщила о случаях коронавируса в команде.

Два баскетболиста — Грег Монро и Максим Барашков — сдали условно-положительные тесты на наличие инфекции. Отмечается, что оба игрока чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов, они изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Сегодня, 10 октября «Химки» проведут матч регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса». Начало — в 20.00 (мск).