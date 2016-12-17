Душко Иванович: "Химки" готовятся к ЦСКА в обычном режиме"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович перед завтрашним матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА подчеркнул, что действия опытных игроков армейцев во многих аспектах доходят до автоматизма. На данный момент "Химки" занимают третье место, ЦСКА – второе, лидирует – УНИКС.

– Объективно ЦСКА – одна из лучших команд Европы, действующий чемпион Евролиги и Лиги ВТБ, – приводит официальный сайт "Химки" слова Ивановича. – Они играют здорово, имеют в своем составе очень опытных игроков, действия которых доходят до автоматизма во многих аспектах. Этой команде тяжело противостоять, но мы готовимся в обычном режиме, будем бороться за победу. Чтобы обыграть ЦСКА, нужно проявить терпение и очень качественно действовать в защите. Разумеется, должно хорошо работать и нападение.