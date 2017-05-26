Душко Иванович: "Если понадобится, готовы провести все пять игр с "Зенитом"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после первого матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против "Зенита" (95:99) отметил, что атмосфера на трибунах соответствовала уровню противостояния. По его словам, у команды был один шанс на победу, которым она не воспользовалась.

- Атмосфера на матче сегодня была отличная, был полный зал, как и должно быть на полуфинале, - приводит пресс-служба турнира слова Ивановича. - Что касается матча, то это была лишь первая игра в серии, а мы готовы играть, если понадобиться, все пять. Сегодня у нас был шанс победить, мы им не воспользовались и теперь думаем о второй игре.