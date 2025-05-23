Дуэйн Бэйкон установил рекорд по очкам в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон стал рекордсменом по очкам, набранным в серии плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний американец набрал 153 очка в полуфинальной серии против «Локомотива-Кубань». Кроме того, седьмой матч серии стал для него лучшим по результативности — 34 очка.

«Зенит» победил в серии со счетом 4-3. В финале клуб из Санкт-Петербурга сыграет с ЦСКА. «Локомотив-Кубань» в матче за бронзовые медали встретится с УНИКСом.