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23 мая 2025, 07:10

Дуэйн Бэйкон установил рекорд по очкам в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон стал рекордсменом по очкам, набранным в серии плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний американец набрал 153 очка в полуфинальной серии против «Локомотива-Кубань». Кроме того, седьмой матч серии стал для него лучшим по результативности — 34 очка.

«Зенит» победил в серии со счетом 4-3. В финале клуб из Санкт-Петербурга сыграет с ЦСКА. «Локомотив-Кубань» в матче за бронзовые медали встретится с УНИКСом.

Источник: Единая лига ВТБ
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