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Бэйкон: «Мне нравится хоккей — это жесткий, тяжелый вид спорта»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Лидер БК «Зенит» Дуэйн Бэйкон рассказал о ходе серии с «Пармой» в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ и коллекционировании хоккейных джерси.

— Вы провели два крутых матча с «Пармой». Режим плей-офф активирован?

— Да, да. Это же плей-офф. Именно в это время я должен показывать свою лучшую игру. Трехочковые у меня не идут, но в конце концов я все равно остаюсь агрессивным и иду в атаку. Знаете, в это время сезона дело уже не в статистике. Главное — победа. Так что каждый вечер нужно просто быть агрессивным, показывать свою лучшую игру и помогать команде побеждать.

— Почему вы пришли на игру в джерси «Анахайм Дакс» и что для вас значит Тревор Зеграс?

— Мне просто нравятся хоккейные джерси. У меня их, наверное, штук 15 разных. Но когда я рос, это джерси с лицом утки было очень популярным. Просто так получилось, что я взял его с собой. Мне нравится хоккей — он жесткий, эти парни реально бьются, это тяжелый вид спорта. Я уважаю их труд. И, как я уже сказал, у меня около 15 хоккейных джерси, я люблю менять их. Кажется, я уже надевал одну в этом сезоне, но не помню точно, я их постоянно чередую.

— Что вы думаете о нашей новой традиции после игр — собирать победы? Была ли у вас такая практика в NCAA?

— Мне это нравится. У меня не было такого опыта в NCAA, но мне это по душе. Это как напоминание, что впереди долгий путь. Девять побед осталось, и мы привезем трофей домой. Но это будет нелегко, будет трудно. Каждая команда будет бороться, так что нам нужно быть готовыми, — цитирует Бэйкона пресс-служба сине-бело-голубых.

Третий матч серии «Зенита» и «Пармы» состоится 27 апреля.

БК Зенит
БК Парма (Пермь)
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