Драгичевич покинул "Нижний Новгород"

Тяжелый форвард Владимир Драгичевич покидает "Нижний Новгород" по истечению срока контракта. Свою карьеру 33-летний черногорец продолжит в другом клубе, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Драгичевич присоединился к "Нижнему Новгороду" в сентябре 2018 года. В сезоне-2018/19 он принял участие в 25 матчах Единой лиги ВТБ, продемонстрировав статистику в 12,9 очка, 6,2 подбора и 2,1 передачи. В Лиге чемпионов его показатели составили 12,2 очка, 6,8 подбора, 1,4 передачи.