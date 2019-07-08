Дорелл Райт покидает "Локомотив"

"Локомотив" объявил об уходе форварда Дорелла Райта. Чемпион НБА-2006 провел в Краснодаре один сезон и покинул его в связи с истечением срока контракта.

По итогам сезона-2018/19 Райт был назван лучшим "шестым" игроком Единой лиги ВТБ. Его средние показатели в лиге: 11,4 очка, 3,6 подбора, 1,6 передачи, 0,9 перехвата и 1,1 потери за 21 минуту на паркете.

В 18 играх Еврокубка статистика Дорелла Райта составила 10,6 очка, 3,4 подбора, 2,1 ассиста, 0,7 перехвата и 1 потеря за 22 минуты 26 секунд.