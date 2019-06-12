06:00 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Доневальд может возглавить "Енисей"

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Главным тренером "Енисея" будет назначен Боб Доневальд-младший, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в клубе. Он заменит ушедшего Олега Окулова.

Ранее американский специалист работал в Росии с "Локомотивом" в течение двух месяцев.

– Стороны практически договорились об однолетнем контракте, – пояснил источник в "Енисее". – В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://iz.ru/888121/timur-ganeev/puteshestviia-po-rossii-bob-donevald-blizok-k-naznacheniiu-v-enisei

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