Доневальд может возглавить "Енисей"

Главным тренером "Енисея" будет назначен Боб Доневальд-младший, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в клубе. Он заменит ушедшего Олега Окулова.
Ранее американский специалист работал в Росии с "Локомотивом" в течение двух месяцев.
– Стороны практически договорились об однолетнем контракте, – пояснил источник в "Енисее". – В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
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https://iz.ru/888121/timur-ganeev/puteshestviia-po-rossii-bob-donevald-blizok-k-naznacheniiu-v-enisei
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