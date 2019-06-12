Доневальд может возглавить "Енисей"

Главным тренером "Енисея" будет назначен Боб Доневальд-младший, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в клубе. Он заменит ушедшего Олега Окулова.

Ранее американский специалист работал в Росии с "Локомотивом" в течение двух месяцев.

– Стороны практически договорились об однолетнем контракте, – пояснил источник в "Енисее". – В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

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