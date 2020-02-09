Дональдас Кайрис: «Зелена-Гура» опасна на периметре»

Главный тренер «Автодора» Дональдас Кайрис прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ против польского клуба «Зелена-Гура». Игра состоится сегодня в 22:00 (мск).

— В «Зелена-Гуре» хорошее сочетание местных и иностранных игроков, а также хорошая «химия», — приводит слова Кайриса пресс-служба клуба. — Они играют в командный баскетбол, в среднем отдавая более 20 ассистов за матч в лиге ВТБ. В их составе много отличных снайперов, поэтому они по-настоящему опасны на периметре.

В то же время у «Зелена-Гуры» очень сбалансированная игра в передней линии. Однако, на мой взгляд, самое большое отличие, которого добился тренер Табак, — улучшение защиты. Они стали более агрессивными на мяче и умно выходят из-под заслонов. Все это делает польскую команду крайне опасным соперником.

На данный момент саратовский клуб находится на 12 строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, набрав 19 очков в 15 матчах. «Зелена-Гура» располагается на одну позицию выше с 22 баллами.