Дональдас Кайрис возглавил «Автодор»

Новым главным тренером «Автодора»? стал Дональдас Кайрис, информирует сайт клуба. С 42-летним литовским специалистом подписан контракт до конца следующего сезона-2020/21. В тренерский штаб войдет 40-летний греческий ассистент Георгиос Дедас.

В этом сезоне Кайрис и Дедас входили в тренерский штаб Кестутиса Кемзуры в греческом «Олимпиакосе». Ранее новый главный тренер «Автодора» возглавлял «Энерга Чарни» (Слупск, Польша), «Днепр-Азот» (Украина) и АСК (Рига, Латвия), а также работал ассистентом в мужской сборной Литвы, российских клубах ЦСКА, «Химки», «Локомотив-Кубань» и литовском «Летувос Ритас».