Домашний матч «Локомотива» против «Калева» перенесен на 11 октября

Единая Лига ВТБ, «Локомотив-Кубань» и «Калев» согласовали перенос игры на ближайшую свободную дату в расписании чемпионата, сообщает сайт российского клуба.

Стартовый матч нового сезона Единой лиги ВТБ для «Локо», который должен был состояться 23 сентября против «Калева», перенесен на 11 октября.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в команде, и необходимостью соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора, «Локомотив-Кубань» обратился в Единую лигу ВТБ с запросом на перенос матча. Руководство лиги и соперник из Таллина с пониманием отнеслись к форс-мажорным обстоятельствам, в результате чего стороны согласовали новую дату игры.

Это решение обусловлено рядом объективных причин, так как безопасность игроков, а также всех зрителей, которые будут посещать матчи чемпионата, безусловно, сейчас на первом месте.

Матч «Локо» против «Зелена Гуры» в Краснодаре должен состояться по расписанию — 26 сентября.