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Дмитрий Сонько продолжит выступать за «Енисей»

14 июля 2021, 19:15
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Форвард Дмитрий Сонько продолжит выступать за «Енисей», сообщает Twitter красноярского клуба.

20-летний баскетболист является воспитанником школы «Енисея». В прошлом сезоне Сонько вновь играл одновременно за молодежную и основную команды.

В Единой лиге ВТБ-20/21 Дмитрий вышел на паркет в 9 встречах, он набирал 1,1 очка за 4,7 минуты.

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Иван Шитик все материалы автора

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