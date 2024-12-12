Сонько — о сезоне «Енисея»: «Американские горки», и это надо исправить»

Форвард «Енисея» Дмитрий Сонько в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении красноярского клуба в Лиге ВТБ и своей новой роли в команде. В текущем сезоне российский баскетболист провел на паркете более 26 минут, в среднем набирая 6,4 очка и 1,8 подбора.

— В матче с ЦСКА вы набрали 14 очков. Совсем немного не дотянули до личного рекорда (15 очков в игре с «Зенитом» в прошлом сезоне). Что скажите о своей новой роли в «Енисее»?

— В этом сезоне у нас поменьше иностранцев, тренер доверяет больше игрового времени, дает шансы, которые стараюсь использовать по-максимуму. Йовица Арсич требует выполнять базовые вещи: стараться в защите, показывать желание, бороться. В атаке партнеры уже будут помогать, искать меня передачами.

— Могли бы сравнить «Енисей» образца прошлого и нынешнего сезона?

— Мы стали чуть помоложе. В раздевалке хорошая атмосфера, все дружелюбные, все стараются много работать. При этом, безусловно, это две разные команды. В прошлом году у нас были очень сильные американцы: Ксавьер [Рэтан-Мэйс], Джеремайя [Мартин], Бо [Бич], Микель [Хопкинс]. Они здорово помогали во всех играх. В этом году, как я уже говорил, легионеров меньше (Виктор Сандерс, Алекса Степанович и Владислав Близнюк из Белоруссии. — Прим. «СЭ»). Зато российские игроки получают больше шансов.

— Следите за Рэтан-Мэйсом в «Реале»?

— Стараюсь. Смотрю хайлайты. Если по времени получается, то смотрю игры Мадрида в прямом эфире. С Джеремайя мы продолжаем играть в одной Лиге. Бо Бич теперь выступает на Тайване. Иногда общаемся с ним, переписываемся.

— Говорил с руководителем вашего клуба Владимиром Петроковским. Он сказал, что команде не хватает стабильности.

— Есть такая тенденция. Сыграем хорошо, а в следующей игре можем подрасслабиться. Есть небольшие проблемы с настроением, и соперники нас на этом ловят. Например, крупно обыграли «Парму» дома, а через несколько дней едва набрали 50 очков с «Автодором». Такие «американские горки». Надо это исправить.

— Вы воспитанник системы «Енисея». Чувствуется, что за последние годы посещаемость клуба возросла?

— Да, это факт. Клуб хорошо работает в этом направлении, привлекает болельщиков. За последние года три у нас появилась фан-база. Есть те, кто ходит на каждую домашнюю игры. Я знаю, где они сидят, подходим к ним. Плюс важно, что болельщики поддерживают нас даже в самые неудачные моменты. Например, когда мы проиграли «Уралмашу» почти 40 очков, они до последнего оставались на трибунах, не сильно нас ругали.

— Реально попасть в плей-офф в этом сезоне?

— Это наша цель, а там уже как получится: пробиться в топ-6 или выйти в восьмерку лучших через плей-ин. Самое главное, — настраиваться на победу в каждом матче, показывать характер, свою лучшую игру.

— В этом сезоне в Лиге ВТБ меньше легионеров. Это чувствуется?

— Я бы так не сказал. Да, у «Самары» и «Астаны» проблемы, но в остальных клубах много качественных иностранцев. ЦСКА, «Зенит», «Локо», УНИКС, «Уралмаш», «Автодор». В «Парме» три иностранца, но они сильные. Так что уровень Лиги остается высоким.