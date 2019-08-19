Дмитрий Кулагин вернется в строй к старту сезона в Единой лиге ВТБ

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин вернется в строй «Локомотива» к старту сезона. 1 октября краснодарский клуб сыграет с литовским «Летувос Ритасом» в Единой лиге ВТБ. Ранее у игрока обнаружили отслоение сетчатки обоих глаз, из-за чего он не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартует в Китае 31 августа.

— Процесс восстановления Дмитрия проходит по плану, — цитируют «Известия» источника в «Локомотиве». — Пока он будет заниматься по индивидуальному графику, а уже в начале сентября, скорее всего, приступит к полноценным тренировкам. Если Кулагину хватит времени набрать хорошую форму, то он будет готов помочь «Локо» на старте сезона.

Кулагин вслед за Шведом пропустит чемпионат мира