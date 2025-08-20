Дмитрий Хвостов останется в «НН»

Разыгрывающий Дмитрий Хвостов проведет еще один сезон в «Пари НН».

На итоговой пресс-конференции сезона-2024/25 в конце апреля почетный президент клуба Сергей Панов говорил, что у клуба есть опция выхода из контракта 35-летнего разыгрывающего. Однако после довольно долгих переговоров стороны решили ей не пользоваться.

Хвостов прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой.

Призер Олимпийских игр и Евробаскета, пятикратный участник Матча всех звезд Единой лиги, член символической пятерки Кубка России (2005) проведет уже восьмой сезон в составе нижегородского клуба. Суммарно Дмитрий провел 266 игр за «Пари НН» и по праву может считаться одним из главных ветеранов команды.