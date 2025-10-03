Баскетбол
Сегодня, 12:50

Дмитрий Халдеев переходит в «Уралмаш» на правах аренды

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

По информации «СЭ», Дмитрий Халдеев перейдет в «Уралмаш» на правах аренды. Летом центровой (26 лет, 210 см) пополнил «Енисей», но так и не сыграл ни одного матча за красноярский клуб. После подписания Егора Рыжова в команде стало четыре номинальных центровых, поэтому было принято решение отпустить Халдеева.

«Уралмашу» же нужен игрок в переднюю линию, поэтому все совпало. За екатеринбурский клуб Халдеев будет выступать на правах аренды (права на игрока по-прежнему принадлежат «Автодору»).

В чемпионате Единой Лиги ВТБ-2024/25 россиянин принял участие в 35 матчах за саратовцев, набирая в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты на паркете.

БК Уралмаш
