Для участия в Единой лиге ВТБ клубы должны предоставить гарантии на 500 миллионов рублей

Клубы для участия в Единой лиге ВТБ должны предоставить банковские гарантии на 500 миллионов рублей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

- В Единой лиге ВТБ новичков не будет, я уверен в этом. Заявок нет, - цитирует ТАСС Иванова. - Кроме того, подавляющим большинством клубов принято ужесточение регламента, по которому новичок лиги должен иметь минимум 500 млн рублей на банковских счетах. Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета.

Второе - арена, минимум на пять тысяч зрителей. Если ее нет - тоже нет разговора. Мы делаем профессиональную лигу и делаем это правильно.