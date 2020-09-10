Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос рассказал, как он отреагировал на назначении Стива Нэша главным тренером «Бруклина».

— Для меня это сюрприз, — цитируют Пангоса «Известия». — Стив настолько разносторонняя личность, и мне казалось, что после завершения карьеры он будет играть в футбол, теннис, делать передачи на телевидении, консультировать какие-то клубы NBA. То есть жить в свое удовольствие. Но он принял новый вызов и стал главным тренером «Бруклина». Это круто. Нэш — большой талант и вполне способен стать великим тренером, который приведет клуб из Нью-Йорка к титулам. Такие люди, как Стив, не согласятся на меньшее.

27-летний Пангос перешел в «Зенит» в июле 2020 года. Ранее он выступал за «Гран-Канарию», «Жальгирис» и «Барселону».