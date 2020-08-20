Димитрис Итудис выздоровел после заболевания COVID-19

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией. Он выписался из клиники по легочным и сердечным болезням в Афинах, где завершал последнюю стадию восстановления, сообщает сайт московского клуба.

На следующей неделе ему предстоит пройти несколько дополнительных обследований, после чего он прилетит в Москву в тренировочный лагерь ЦСКА.

— Слава Богу, я полностью здоров и готов вернуться к обычной жизни, — рассказал Димитрис Итудис. — Знаю, что многие болельщики ЦСКА поддерживали меня, они посылали сообщения мне и в клуб, и я благодарен за это. Большое спасибо всем медикам и людям, занимавшимся моей реабилитацией здесь, в Афинах, они проявили большую заботу.

Даже при том, что я нахожусь в постоянном контакте с игроками, тренерами и менеджментом, смотрел тренировки в записи и ежедневно общался с помощниками, я по-настоящему скучаю по команде, по баскетбольной работе и с нетерпением жду возвращения, как только это будет возможно.