Димитрис Итудис: "Важно, что Клайберн мотивирован играть за ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что новичок команды форвард Уилл Клайберн способен обороняться на площадке против игроков разных амплуа. Напомним, что контракт с 27-летним баскетболистом рассчитан на два года.

– С приходом Уилла мы добавим габаритов на позиции третьего номера, на которой он способен играть как спиной, так и лицом к кольцу, создавать атаки для себя, – цитирует сайт ЦСКА Итудиса. – Клайберн также обладает инстинктом идти на подбор, может обороняться против игроков разных амплуа. Важно, что он мотивирован играть за нас, и мы приветствуем Уилла в семье ЦСКА.