Димитрис Итудис: "У "Химок" куча опций в нападении, даже с учетом травмы Тиммы"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что против "Химок"​ в финальной серии Единой лиги ВТБ будет трудно, несмотря на травму Яниса Тиммы. Сегодня, 5 июня, состоится первый матч в противостоянии.

– "Химки" – очень талантливая команда, с кучей опций в нападении, даже с учетом травмы Тиммы, – цитируют "Известия" Итудиса. – Последнее время они играют очень хорошо, обыграли УНИКС в четырех матчах, набирали много очков. К тому же наше противостояние – дерби – особые игры для болельщиков обеих команд. Я уверен, что это будет тяжелая серия, мы сфокусированы на первом матче. Это был тяжелый сезон для ЦСКА. Много путешествий, напряженных матчей в обоих турнирах. Но, как я уже говорил, мы с менеджментом создали отличную группу игроков, у нас большая глубина, и это дает нам веру и надежду в защиту титула.