Димитрис Итудис: "У "Химок" есть отличные атлеты и четкие идеи"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед воскресным домашним матчем Единой лиги ВТБ против "Химок" выразил надежду, что армейцам поможет поддержка болельщиков. На данный момент "Химки" занимают третье место, ЦСКА – второе, лидирует – УНИКС.

– Нам предстоит очередной трудный матч, вопрос в том, как подготовиться за 40 часов после предыдущего матча, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Публика в матче с "Барселоной" была потрясающей, и, надеюсь, болельщики и в воскресенье придут поддержать нас. Мы встретимся с обновленными "Химками", сформированными совсем недавно. У соперников есть отличные атлеты и четкие идеи, потому мы ожидаем тяжелого матча.