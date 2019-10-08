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Димитрис Итудис: «У ЦСКА получилась очень плохая третья четверть»

00:19
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ (79:82) отметил, что соперник был лучше в бросках.

— Поздравляю «Зенит», они победили в равной борьбе, где преимущество могло склониться на сторону каждой из команд, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Соперники были лучше в бросках, они попали 8 из 15 трехочковых в первой половине. И во второй они продолжали попадать, в том числе, и со средней дистанции. С другой стороны, у нас получилась очень плохая третья четверть. Мы вообще плохо бросали, попали всего 59 процентов штрафных, во второй половине реализовали всего 4 из 16 двухочковых. Качество бросков и создало разницу сегодня.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18249

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