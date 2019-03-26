Димитрис Итудис: "То, как ЦСКА вернулся в игру, говорит о нашем настрое и вере в себя"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" (116:110) отметил, что команде было тяжело из-за сложного графика.

- Как я говорил перед игрой, мы только что закончили "двойную неделю" Евролиги, нам пришлось управлять нагрузкой на игроков, следить за их выносливостью, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Мы были в несколько неравной ситуации, ведь "Автодор" ждал этого матча семь дней, имел возможность хорошо подготовиться. Конечно, мы много позволили соперникам, они попали немало потрясающих бросков. Но я хочу по-настоящему поздравить команду. То, как мы вернулись в игру, говорит о нашем настрое и вере в себя. Мы обыграли очень талантливого оппонента, и я хочу также поздравить "Автодор".